Депутат Свищев о зимних сборах клубов РПЛ: «Где угодно тренируемся, но не в России – стыдно. Стадионов нет, условий нет – нужно строить свои базы»

Дмитрий Свищев высказался о проведении зимних сборов клубов Мир РПЛ за границей.

Ранее стало известно, что «Локомотив » проведет зимние сборы в ОАЭ, а «Пари НН » и махачкалинское «Динамо » будут готовиться к весенней части сезона в Турции.

– Давайте откровенно, в южном регионе у нас одна из самых подходящих баз – краснодарская. В Сочи, знаю, РФС договорились о строительстве базы в районе «Сириуса». Но пока баз немного. Мы должны мотивировать РФС и Министерство спорта, чтобы такая база появилась на территории России. Действительно стыдно, мы тренируемся где угодно, но только не в России.

– Получается, поскольку условий нет, клубы все делают правильно, вылетая в Турцию?

– Не так, это ваши слова. Но географически Россия расположена так, что все регионы, кроме Сочи, не готовы круглогодично принимать наши команды. И с точки зрения обеспечения, материально-техническая база у нас тоже не готова. Стадионов нет, условий нет. Поэтому надо ускорить строительство национальной базы в России в районе Сочи. Но клубов-то много...

– Другой момент: в Сочи в феврале иногда тоже бывает холодно и идет снег...

– Бывает, и в Турции снег тоже выпадает. Но не забывайте, что клубы планируют на сборах и товарищеские встречи. Поэтому здесь безапелляционно я бы не стал упрекать за выбор площадок в других странах. Но еще раз – Россия должна строить свои базы тоже, и РФС об этом говорит. Знаю, что огромный центр будет строиться в Мневниках, хоть и не под зимние сборы. Так что есть, чем заниматься, – сказал депутат Госдумы.