Шоу Моуринью против «МЮ», внезапный блеск Мудрика (1+2!), камбэк ПАОК с 0:2 на 90+3. Главное в ЛЕ и ЛК

34 матча за день.

34 матча Лиги Европы и Лиги конференций за день – насыщеннее не бывает. Здесь – только самое яркое и интересное.

Лига Европы

Сразу – про самую принципиальную встречу.

1:1 «МЮ» с «Фенером»: Жозе дал шоу и удалился

● «Юнайтед» не удержал победу над «Фенером» Жозе Моуринью – 1:1. Эрик тен Хаг удивил неожиданным ходом: выпустил крайнего защитника Нуссаира Мазрауи в роли десятки, он заменил дисквалифицированного Бруну Фернандеша.

«Я знаю Мазрауи по «Аяксу», использовал его на этой позиции, он также играл флангового защитника, как инсайд. Так что он способен выполнять эту работу», – отметил Тен Хаг перед матчем.

Нуссаир на 15-й минуте отдал предголевой пас в штрафной на форварда Джошуа Зиркзе, который откатил мяч под голевой удар Кристиану Эриксену – 1:0.

На 37-й турки едва не сравняли: Андре Онана совершил двойной сэйв. Юссеф Эн-Несири с линии вратарской пробил головой, но камерунец сгруппировался и парировал удар. Следом уже Душан Тадич вернул мяч в опасную зону, и Эн-Несири снова пробил головой – под перекладину. Онана вскинул руку и отразил второй удар.

После этого Моуринью устроил шоу на бровке: закрыл лицо руками, потом засмеялся, вскинул руки над головой и изобразил, как бы теряя равновесие, как Онана отразил второй удар.

Во втором тайме «Фенер» все же сравнял усилиями того же Эн-Несири. Моуринью получил прямую красную карточку – настолько активно спорил с арбитром. Это классика! Но против бывшего клуба не сплоховал – 1:1.

У «МЮ» 1 победа в 11 последних матчах в ЛЕ и ЛЧ – совсем унылый отрезок. За это время выиграли только в Лиге чемпионов у «Копенгагена» (1:0) 24 октября 2023-го. В остальных матчах у «МЮ» пять поражений и пять ничьих.

🗓️ «МЮ» дальше примет ПАОК Чалова и Оздоева. «Фенер» встретится с АЗ.

Победы «Тоттенхэма» и «Сосьедада», камбэк ПАОК с 0:2, 30 ударов «Лиона» без гола

Об остальных матчах ЛЕ.

● «Тоттенхэм» забил АЗ лишь с пенальти. Реализовал Ришарлисон, который очень редко выходит в чемпионате Англии. Лондонцы разрывают в ЛЕ: три победы из трех с разницей 6:1. В следующем туре ждет непростой выезд к «Галатасараю».

● «Сосьедад» убрал «Маккаби Тель-Авив» (2:1), Арсен Захарян до сих пор вне заявки. «Реал» забил по голу в каждом тайме – непривычно много для команды Иманола Альгуасиля. В Ла Лиге насобирали только восемь мячей – четвертый показатель с конца.

Захарян в этом сезоне еще не играл из-за травмы. Уже тренируется в общей группе, планируется, что он выйдет в кубковом матче с любительской командой Jove Espanol 31 октября.

● «Айнтрахт» с трудом победил латвийскую РФШ (1:0). Хуго Ларссон вонзил только на 79-й минуте, ассист – у потрясающего Омара Мармуша. Египтянин сделал 9+4 в семи матчах Бундеслиги – монстр!

● «Мидтьюлланд» обыграл «Юнион» (1:0) – после двух поражений в чемпионате. Выручил сенегальский защитник Усман Дяо. Датчане пока не уступают в ЛК: две победы (над «Юнионом» и «Маккаби») и ничья с «Хоффенхаймом».

«Мидтьюлланд» из последних 23 домашних матчей проиграл лишь однажды – «Нордшелланду» в апреле 2024-го, а до этого – только в августе прошлого года. Так что «Юнион» был обречен.

● «Ференцварош» внезапно победил «Ниццу» (1:0). Защитник Моиз Бомбито срезал в свои, вратарь Марчин Булка не ожидал и обидно пустил. Пабло Росарио еще и удалился в концовке – совсем неудачный матч для «Ниццы». Французы не побеждают шесть матчей кряду – тоска и в чемпионате, и в еврокубках.

У «Ференцвароша» дома всего одно поражение в последних 17 играх – от «Тоттенхэма» в ЛЕ в начале октября, а до этого проиграли «Олимпиакосу» в феврале 2024-го.

● ПАОК эпично вернулся с 0:2 против «Виктории Пльзень». Чехи в первом тайме рвали греческую защиту: два забили, еще два отменили. ПАОК собрался только ближе к концу, когда играл в большинстве: Тарик Тиссаудали на 84-й минуте приблизил, а Абдул Рахман Баба на 90+3 вырвал ничью. Крайний защитник отличился во втором матче подряд.

Федору Чалову дали только 15 минут – ПАОК в это время дважды забил, но без участия российского форварда. Федор пару раз пробил в створ из штрафной – но с голами пока совсем туго. Магомед Оздоев весь матч провел на скамейке.

● «Карабах» влетел «Аяксу» 0:3 с двумя удалениями. Полузащитник Жулио Ромао схватил красную уже 15-й минуте – и азербайджанцы поплыли. «Аякс» устроил разгром – и это еще с учетом семи сэйвов Матеуша Кохальского. Вратарь «Карабаха» тащил, но партнеры не поддержали.

● «Рома» обыграла киевское «Динамо» благодаря голу Артема Довбика. Украинец забил с пенальти, в первом туре ЛЕ он отличился в матче с «Атлетиком». Потихоньку осваивается, но по сравнению с прошлым сезоном в «Жироне» чуть сбавил в результативности. У киевлян третье поражение в ЛЕ – пока в самом низу таблицы. «Рома» исправилась после поражения от «Эльфсборга» в прошлом туре.

● «Рейнджерс» смял румынский ФКСБ – 4:0. Дубль и голевая – у чешского полузащитника Вацлава Черны. В чемпионате он тоже забил уже три мяча. Шотландцы исправились после разгрома в ЛЕ от «Лиона» (1:4).

● «Атлетик» победил «Славию» 1:0, хотя играл хуже. Нико Уильямс воткнул победный – здесь ничего удивительного. А вот ход игры не читался: чехи нанесли 14 ударов (против шести у «Атлетика»), сверкал запасной вратарь Хулен Агирресабала – все шесть сэйвов после ударов из штрафной.

● «Порту» разобрал «Хоффенхайм» (2:0), снова отметился блестящий Саму Омородион. У него аж четыре мяча в трех матчах ЛЕ, дублем он наказал «Ман Юнайтед». Омородион собирался в «Челси», но в итоге поехал в чемпионат Португалии – все равно куда лучше, чем оставаться в «Атлетико».

«Я тренировался в сторонке. Не чувствовал себя частью команды, не чувствовал себя футболистом, – грустит Саму из-за отрезка в Мадриде. – Мне было очень тяжело. Ночами я плакал... Моей семье и моей матери было очень тяжело... В конце концов, слава Богу, все быстро решилось, и я принял лучшее решение». Теперь он максимально хорош – возможно, «Челси» еще вернется за Омородионом.

«Хоффенхайм» до этого дня во всех десяти играх сезона забивал, в девяти – пропускал. От «Порту» пропустил, а вот забить не вышло.

● «Лацио» с трудом обыграл «Твенте» (2:0), хотя с 11-й минуты играл в большинстве. Все решил 37-летний Педро, у него три гола в четырех матчах. Два отмененных пенальти за минуту – еще один яркий хайлайт матча. На точку рассчитывали обе команды, даже голландцы вдесятером. Густав Исаксен добавил второй мяч на 87-й минуте.

«Лацио» из последних 19 матчей не забил только в одном – это было на прошлых выходных в Турине.

● «Олимпиакос» на выезде обыграл «Мальме» 1:0. Аюб Эль-Кааби и забил, и запорол пенальти – но его гола в итоге хватило. Нападающий разрывает и в этом сезоне: три гола в трех матчах ЛЕ. В прошлом Эль-Кааби стал лучшим снайпером Лиги конференций (11 мячей).

● «Бешикташ» с огромным трудом удержал победу над «Лионом» (1:0). Французы нанесли 30 ударов, но так и не вскрыли турецкую оборону (гол Ляказетта отменили). А вот Жедсон Фернандеш реализовал шанс – и принес команде победу.

«Бешикташ» за последний 21 матч во всех турнирах не забил всего раз – в первом туре ЛЕ в Амстердаме, где турки проиграли 0:4 «Аяксу».

● «Андерлехт» разобрал «Лудогорец» – 2:0. Отметился и экс-игрок «Рубина» Андерс Дрейер – добавил уверенности на 90+5. Три победы на старте – «Андерлехт» идеален в Лиге Европы. До этого обыграли «Сосьедад» и «Ференцварош» (по 2:1).

● Еще два матча ЛЕ состоялись в среду : «Галатасарай» дома победил «Эльфсборг» 4:3, «Буде» одолел «Брагу» 2:1.

Лига конференций

Сначала – о главном претенденте на кубок.

«Челси» идеален даже резервом. С «Панатинаикосом» все решили Мудрик и Феликс

● «Челси» разгромил «Панатинаикос» (4:1) благодаря блеску Жоау Феликса и Михаила Мудрика. Украинец поучаствовал в трех голах: дважды ассистировал Феликсу и эффективно пробил головой. До этого Мудрик отдал голевую с «Гентом», но пока дают шанс только в простых матчах.

Украинец с тремя голевыми пасами лидирует в списке ассистентов ЛК вместе с Денкеем из «Серкль Брюгге». «Я очень рад за Мудрика, – реакция главного тренера Энцо Марески. – Мы с вингерами работаем над тем, чтобы они входили в штрафную площадь и оказывались на той позиции, с которой он забил. У него это ранее не получалось, но сегодня получилось. И это касается не только его, но и Педру Нету, Джейдона Санчо, Нони Мадуэке. Процесс обучения идет медленнее, чем в случае с другими, но Михаил прибавляет».

Феликс тоже чаще выходил со скамейки, забил только раз – в первой игре АПЛ с «Вулвс». «Понимал, что конкуренция будет серьезной, – недавно заявил португалец. – Но я здесь, чтобы работать. Знаю, на что я способен. Это всего лишь вопрос времени. Я разговаривал с Энцо Мареской до того, как подписал контракт с «Челси». Мне нравится, как он думает о футболе».

«Челси» лидирует в Лиге конференций, хотя выходит резервом или полуосновой. В АПЛ лондонцы сыграли вничью с «Ноттингемом» (1:1), влетели «Ливерпулю» (1:2) – и разбавили грустный отрезок уверенной победой в ЛК.

«Челси» из 25 последних гостевых матчей – это с прошлого октября – провел всухую только два: против «Борнмута» и «Вест Хэма» в этом сезоне АПЛ. В этот раз опять пропустил.

🗓️ В следующем туре «Челси» проверит армянский «Ноа» – снова можно выходить резервистами. «Панатинаикос» встретится с «Юргорденом» из Швеции.

Драма минского «Динамо», поражение «Астаны», разгром от словенцев за полчаса

Теперь – об остальных матчах.

● Исландский «Викингур» разобрал «Серкль Брюгге» – 3:1. Нападающий Даниел Джурич выглядел особенно ярко: забил, сделал голевую и запорол пенальти – испытал весь спектр эмоций.

● Словенский «Целе» разнес «Истанбул» за полчаса. 3:0 оформились еще в первом тайме, в итоге закончили 5:1. Турки поплыли уже на 5-й минуте и так и не выбрались. «Истанбул» –один из аутсайдеров общего этапа ЛК: 0 очков, разница – 2:7.

● Боснийский «Борац Баня-Лука» обыграл кипрский АПОЭЛ (1:0). Все решил лидер команды Штефан Савич. Боснийцы в отличной форме: пять побед кряду.

● «Витория Гимараэш» победила шведский «Юргорден» (2:1). Все голы залетели между 58-й и 79-й минутами – самый яркий отрезок в матче. Португальцы оба раза выходили вперед – во второй раз все-таки удержали победу.

● «Фиорентина» и «Санкт-Галлен» выдали яркие 4:2. К середине второго тайма была ничья 2:2, но ближе к конце швейцарцы все растеряли. Победа «Фиорентины» – с дублем Жонатана Иконе. У француза ноль голов в Серии А, а в ЛК сразу два за игру. «Санкт-Галлен» из последних 17 домашних матчей не забил только в одном, так что досталось и «Фиорентине».

● «Харт» разобрал «Омонию» 2:0 – результат оформили к середине первого тайма. В прошлом туре шотландцы обыграли минское «Динамо» (2:1), теперь пострадали киприоты – бодрый старт в еврокубках.

● Польская «Ягеллония» выиграла у «Петрокуба» из Молдовы (2:0). Полузащитник Афимико Пулулу оформил дубль за три минуты – главный герой матча. В прошлом туре поляки неожиданно убрали «Копенгаген» (2:1).

● «Гент» вырвал победу над «Мольде» на 90+5 – 2:1. На помощь неожиданно пришел английский защитник Арчи Браун: в двух прошлых сезонах он не забивал вообще, а тут сразу победный в концовке.

● «Шэмрок Роверс» разгромил «Ларн» из Северной Ирландии – 4:1. Все пять мячей залетели уже к 51-й минуте, полузащитник Грэм Берк сделал 1+1.

● Венский «Рапид» обыграл «Ноа» из Армении (1:0). У австрийцев вторая победа в ЛК – не сбавили после 2:1 с «Истанбулом».

● «Легия» без особых проблем справилась с сербской «Бачка Топола» (2:0). У поляков четыре победы в ЛК подряд, если учитывать еще отборочные матчи с «Дритой» из Косово.

● Финский ХИК обыграл минское «Динамо» (1:0). Лиам Меллер забил на 46-й минуте, в концовке могли добавить еще с пенальти, но вратарь Федор Лопухов потащил. Но 90+7 белорусы даже сравняли, но гол Владислава Калинина отменили – драма в концовке.

● «Лугано» победил чешскую «Младу-Болеслав» – 1:0. И тоже был шанс сравнять, но Патрик Выдра не реализовал пенальти на 81-й минуте.

● «Олимпия» убрала ЛАСК – 2:0. Самое удивительное, что австрийцы доминировали по владению (67% на 33), нанесли столько же ударов (1:1), но в голы это так и не воплотили.

● «Хайденхайм» победил «Пафос» – тоже 1:0, самый популярный счет дня. Немцы взяли две победы в Лиге конференций, а в Бундеслиге идут только девятыми.

● «Бетис» не удержал победу над «Копенгагеном» (1:1). Вышли вперед уже на 8-й минуте, помог экс-игрок «Барселоны» Абде Эззальзули. «Копенгаген» ответил ближе к концу – без голов он обходился только в одной игре из последних 34, это было в квалификации ЛК против «Баника» (0:1). До этого не забивал в марте «Мидтьюлланду».

● «Астана» не справилась с «Нью Сэйнтсом» из Уэльса – 0:2. «Астана» только на третьем месте в чемпионате Казахстана (но с матчем в запасе), и в еврокубках тоже не все получается.

«Астана» добиралась в Уэльс рейсовым самолетом и играла полурезервом. Не взяли 11 футболистов, которые 20 октября играли с «Елимаем» в чемпионате Кахастана. 27-го еще важнейший матч с «Актобе», ЛК ушла чуть на второй план. Зато «Нью Сэйнтс» впервые выиграл в Лиге конференций.

Фото: East News /ALI ATMACA / ANADOLU / Anadolu via AFP, AP Photo/Petros Giannakouris, Giannis Papanikos; IMAGO, IMAGO/Jussi Nukari, IMAGO/Nico Vereecken, Revierfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press