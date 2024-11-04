Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «Дайте Пьяничу адаптироваться. То, что он мастер, видят все. Вопрос в том, наберет ли он кондиции»

Олег Фоменко высказался об игре Миралема Пьянича за ЦСКА.

Боснийский полузащитник присоединился к армейцам 26 сентября.

– Если бы вам Пьянича предложили год назад, вы бы его взяли?

– Это вопрос.

– По тому, что мы сейчас видим.

– Это тоже большой вопрос.

– Это означает «нет»?

– Я не знаю. Подождите, дайте Пьяничу адаптироваться. Когда ты приходишь по ходу сезона…То, что он мастер, это все видят.

– Объем?

– Сейчас зимой сборы пройдет и будет давать объем.

– В марте уже поймем, что он из себя представляет?

– Мы понимаем, что он из себя представляет. Вопрос в том, наберет ли он кондиции.

– Была потеря в конце дерби, после которой Барко убежал в контратаку. Это как?

– Бывает. А когда он дал Мусаеву передачу? Забивай – и все. Это же Пьянич давал, – сказал бывший тренер ЦСКА в шоу «Это футбол, брат!»