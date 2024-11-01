Пьянич назвал Зидана любимым игроком: «Настоящий пример того, как надо играть в футбол. Вдохновляет его элегантность на поле»
Миралем Пьянич назвал Зинедина Зидана своим любимым футболистом.
– Кто твой любимый футболист?
– Зидан.
– Почему?
– Меня вдохновляет его элегантность на поле.
Он настоящий пример того, как надо играть в футбол, – заявил полузащитник ЦСКА.
Миралем Пьянич: «У Роналду потрясающая сила духа, которую не найти ни у кого. Месси совершенно другой, простой. Кажется, он говорит: «Забью сегодня 3 мяча», потом выходит и забивает»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт ЦСКА
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