ЦСКА – «Спартак»: чего ждать от дерби?

Обе команды плохи в топ-матчах.

ЦСКА и «Спартак» – противоположные стили

ЦСКА и «Спартак» не выделяются в РПЛ впереди.

Команда Марко Николича не настаивает на владении и доминирует только над проблемными аутсайдерами: накидали 15 голов из 22 вязкому «Пари НН» Саши Илича (3:0), рваному «Оренбургу» Давида Деограсии (5:1), атакующему «Акрону» (4:0) и перезапускаемому Сергеем Ташуевым «Ахмату» (3:0).

«Спартак» – самая контролирующая команда РПЛ, но тормозящая на чужой половине. На третьем месте по ожидаемым голам, хотя без учета пенальти «Спартак» выпадает из топ-5.

В обороне дела приличнее. «Спартак», например, меньше всех в лиге допускает касаний в своей штрафной и ударов из нее.

Станкович отодвинул игру владением и работающим прессингом на старте сезона (больше контролируют мяч с аутсайдерами – реже обороняются). При этом «Спартак» пугающе рассыпался в быстрых отрывах – допустил дерзкие забеги «Оренбурга» (0:2), «Динамо» (2:2), «Локомотива» (1:3) и «Краснодара» (0:3).

ЦСКА и «Спартак» берут мало очков против сильных

Несмотря на хорошие показатели, ЦСКА и «Спартак» слабы в матчах с командами из первой восьмерки.

Марко Николич взял только семь очков, но 3 из них – с «Акроном» (4:0). Были поражения от «Зенита» (0:1) и «Локо» (0:1) при неплохой игре, упущенная ничья с «Краснодаром» на последней минуте (1:2), вчистую проигранный второй тайм «Рубину» (1:1). Из больших соперников классно получилось с «Динамо» (2:1): вынесли в первом тайме, упустили преимущество в начале второго, выгрызли концовку.

У Станковича отрицательная разница с топами, а три набранных очка из пяти – против «Рубина» (1:0). После приличного матча с «Зенитом» «Спартак» деградировал: в большинстве отдал очки «Динамо» (2:2), без шансов влетел «Локо» (1:3) и «Краснодару» (0:3).

Главное о ЦСКА Николича: сохранил тройку защитников, встраивает Пьянича, силен на стандартах

Ключевые наблюдения о старте ЦСКА при Николиче:

1. Николич сохранил 3-4-3 Владимира Федотова, хотя привык к четверке защитников. Причины понятны: состав подбирался под тройку, фланговые игроки – профильные латерали, многие пропустили предсезонку, у Николича не было длительных сборов для перестройки.

2. Николич использует стиль Федотова, но адаптирует под себя.

Например, дал больше свободы Ивану Облякову. Чтобы тот постоянно атаковал между линиями, менялся позициями с инсайдами и постоянно вбегал в штрафную. Ранее Обляков тоже атаковал с разных позиций, но Федотов видел Ивана инсайдом, а в центре ограничивал.

Другая деталь – вера в Матвея Кисляка. 19-летний полузащитник классно выходил в паре опорников, разрушал, не боялся единоборств и зрело двигал мяч даже в топ-матче с «Динамо».

Николич больше доверяет молодым – против «Факела» (0:0) вместо Виллиана Роши в центре защиты вышел 20-летний Матвей Лукин, Федотов закрывал кадровые дыры иначе – например, спускал в оборону опорника Сашу Здьелара.

3. Круговой – суперсила ЦСКА впереди. Топово сыгрался с Мойзесом, рвал фланг, постоянно навешивал и обострял. Принимал проникающие передачи Облякова и классно комбинировал с ним. С Круговым и Обляковым интересно взаимодействовал универсальный Тамерлан Мусаев: реагировал на подачи, активно боролся и подыгрывал партнерам.

4. Миралем Пьянич – загадка. Класс неоспорим, но ЦСКА приходится подстраиваться под него и заново искать оптимальные сочетания:

– во втором тайме с «Динамо» Николич неожиданно перестроился на 3-5-2 с опорником Пьяничем и оборонительными Сашей Здьеларом и Кристияном Бистровичем в роли восьмерок. Сработало, но пришлось заменить атакующих инсайдов Облякова и Файзуллаева;

– в 3-5-2 с Пьяничем выпадут инсайды: их придется убрать или использовать на других позициях. Например, Обляков легко найдет себя в центре поля, но тогда жертвой станет второй инсайд Файзуллаев: либо в роли восьмерки расбалансирует середину из-за недостатка оборонительных качеств, либо придется осваивать новую позицию (например, второго нападающего или латераля);

– в 3-4-3 Николич выставил Пьянича в паре со Здьеларом, двинув Облякова вперед. Миралем уходил к центральным защитника для розыгрышей, Саша вынужденно поднимался вперед (не его сильная сторона, в этом хорош Обляков), Иван блуждал далеко без мяча против плотного «Факела» – получалось слишком затяжное и стериальное владение. При этом, если Обляков выйдет в паре с Пьяничем, в середине не найдется места главному отбирающему игроку – опорнику Здьелару (и Иван, и Миралем про созидание, а не разрушение).

В итоге оптимального решения пока нет: каждый вариант слишком сырой

5. ЦСКА делит третье место по мячам со стандартов (5). Главная угроза – Игорь Дивеев, забивший четыре на старте. Несмотря на то, что голов после подач не было с шестого тура, ЦСКА все равно опасен: Мойзес – Роша – Дивеев мощно вбегают, а подачи Облякова и Аббоса – топ (теперь их еще делает и Пьянич).

Станкович разочаровывает экспериментами в топ-матчах

Два тактических этапа Станковича:

1. 4-3-3 на старте сезона.

После провала в Оренбурге все шло хорошо: левый защитник Олег Рябчук прогрессировал, к центральным защитникам не было вопросов, Наиль Умяров стал важным глубинным диспетчером, Эсекиэль Барко моментально встроился, Манфред Угальде начал забивать. «Спартак» разобрался с проблемами в переходах, успешно прессинговал и качественно сыграл с «Зенитом» (0:0). В общем, провел хорошую работу.

2. Осенний разлад с ужасными топ-матчами.

Сначала «Спартак» упустил победу в неровном матче с «Динамо»: подставился под контратаки Марцела Лички, перевернул первый тайм и уверенно вел игру после голов Угальде и Барко, но развалился и даже мог проиграть в большинстве. «Спартак» безвольно отдал мяч, а Станкович удивил матч-менеджментом. Когда требовались контроль и баланс в центре поля, Деян выпустил Антона Зиньковского, и это не сработало: тот вышел налево вместо травмированного Хесуса Медины, хотя на скамейке остался объемный Данил Пруцев, который мог сыграть в середине, отправив на фланг Барко.

Затем Станкович перешел на 4-4-2 под «Локомотив». И проиграл вообще все: центрального защитника Миенти Абену заменили уже в перерыве, Барко на левом фланге плохо оборонялся, из-за перестановок сломался прессинг, не предотвращали контратаки, Угальде потерялся из-за выхода в паре с Шамаром Николсоном, из-за чего пришлось атаковать левее, а не из привычной середины.

3-5-2 с «Краснодаром» тоже не зашли. Джон Кордоба уничтожил Абену, «Спартак» валился под прессингом, Угальде закрыли слева.

Как итог – Станкович сбил работающую схему неудобными настройками во всех линиях. В итоге «Спартак» в кризисе. Да, победил унылый «Ростов» (3:0) и заново строящийся «Пари НН» (2:0), но в обоих случаях помогли привозы – до голов никакого доминирования не было.

Основные вопросы к дерби

1. Какая дуэль станет ключевой?

Скорее всего, на флангах. Данил Круговой и Хелвен – агрессивная суперсила ЦСКА. Если за левый край Рябчука относительно спокойно, то правый защитник Даниил Хлусевич/Даниил Денисов могут рассыпаться перед ярким Круговым.

2. Чем удивит Станкович?

– Сюрпризы возможны даже в классических 4-3-3: Наиль Умяров или Данил Пруцев в опорной, Кристофер Мартинс или Роман Зобнин в центре полузащиты, более оборонительный Денисов или атакующий Хлусевич на фланге обороны, Маркиньос или Угальде слева в атаке.

– Возможно, тренер вернется к 4-4-2 с Угальде и Николсоном в прессинге, а Барко на левом фланге обороны.

– Или снова решится на 3-5-2. Любопытно, что против ЦСКА это не самый плохой вариант: реально разобрать атакующую тройку один в один и закрыть ширину от латералей.

3. Выйдет ли Пьянич с первых минут?

Схема ЦСКА тоже интригует. 3-4-3 – база, где Пьянич может сыграть с Обляковым или Здьеларом. И здесь интересно распределение ролей в центре поля.

Возможна расстановка 3-5-2 для персональной опеки «Спартака» в центре поля, но для игры в два нападающих придется выпускать Сауля Гуарирапу или дать новую роль Файзуллаеву.

4. Получится ли у Барко против тягучего ЦСКА?

Барко прекрасен против раскрытых соперников с оголенными свободными зонами над штрафной. ЦСКА – дисциплинированный и вязкий, против таких команд Барко теряется.

5. Гуарирапа или Мусаев? Или сразу оба?

Николич пытался наигрывать Гуарирапу, но он порол моменты, а Мусаев пока настырнее и результативнее. Теоретически могут сыграть вдвоем, но сдвоенный центр наиболее вероятен при переходе на 3-5-2, чтобы вписать Пьянича на топ-матч.

Для ЦСКА и «Спартака» удобен только один сценарий – контратаки.

ЦСКА вязнет против низких блоков и упрощает игру, зато раскатывает открытых соперников с дырами между линиями («Акрон», «Динамо»).

«Спартак» хочет контролировать мяч, но хорош только с разбитыми командами. ЦСКА же качественно закрывается, использует неудобную для «Спартака» пятерку защитников, еще и классно выбегает вперед. Поэтому Барко снова будет тяжело, как и против «Ахмата», «Рубина», Махачкалы, «Локо» и «Краснодара».

Но главная особенность – проблемы «Спартака» с ответными контрвыпадами. Станкович не прогнулся с «Зенитом», но «Оренбург», «Динамо», «Локо» и «Краснодар» эффективно жалили быстрыми ответами. «Спартак» сыпался и в 4-3-3, и 4-4-2, и 3-5-2.

Сейчас ЦСКА более понятный и организованный. Поэтому и фаворит.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Рамиль Ситдиков; Sergey Elagin/Business Online, Pavel Kashaev/Global Look Press, Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press