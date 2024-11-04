Мостовой об алкоголе: «В СССР как только ни пили! Я воспитывался на другом, слава богу – первый раз пиво попробовал в 24 года. Но в Испании без вина нельзя»

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к алкоголю.

«Я начинал еще совсем молодым в Советском Союзе, много раз признавался одним из лучших футболистов. Кого я только ни видел, как только люди ни пили! Слава богу, что я не пил совсем алкоголь, был молодой и воспитывался на другом – что это нельзя, что это вредит.

Я пиво попробовал в первый раз только во Франции, когда мне было 24 года. Я не любитель. Но, играя в Испании , вино пил всегда, там без этого нельзя. Это культура жизни – бокал вина, бокал пива», – сказал бывший игрок сборной России.

Глушенков об алкоголе: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»