Мостовой об алкоголе: «В СССР как только ни пили! Я воспитывался на другом, слава богу – первый раз пиво попробовал в 24 года. Но в Испании без вина нельзя»
Александр Мостовой рассказал о своем отношении к алкоголю.
«Я начинал еще совсем молодым в Советском Союзе, много раз признавался одним из лучших футболистов. Кого я только ни видел, как только люди ни пили! Слава богу, что я не пил совсем алкоголь, был молодой и воспитывался на другом – что это нельзя, что это вредит.
Я пиво попробовал в первый раз только во Франции, когда мне было 24 года. Я не любитель. Но, играя в Испании, вино пил всегда, там без этого нельзя. Это культура жизни – бокал вина, бокал пива», – сказал бывший игрок сборной России.
Глушенков об алкоголе: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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