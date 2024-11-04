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  • Лунев о реакции Черданцева на слова о том, что комментатор «не совсем разбирается в футболе»: «Не совсем адекватная. Ничего оскорбительного я не сказал»
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Лунев о реакции Черданцева на слова о том, что комментатор «не совсем разбирается в футболе»: «Не совсем адекватная. Ничего оскорбительного я не сказал»

Андрей Лунев назвал реакцию Георгия Черданцева на его слова неадекватной.

Ранее комментатор, отвечая на претензии главного тренера сборной России Валерия Карпина, заявил, что сборная под его руководством «самая слабая за последние много-много лет».

Вратарь «Динамо» ответил Черданцеву: «Он не совсем разбирается в футболе, если так считает. Его просто задели слова о комментаторах». Комментатор отреагировал: «Нужно выбирать выражения к человеку, который на 20 лет старше и работает в этой индустрии в два раза дольше. Матчи сборной были невнятные».

– Видел, какую реакцию Черданцева вызвали твои слова?

– Считаю, что не совсем адекватную. В чем она адекватная? Я понимаю его реакцию, но ничего оскорбительного в его адрес я не сказал.

– Вы знакомы?

– Нет. Он комментатор, я футболист. В эфирах с ним не был, не мое, – сказал Лунев.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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