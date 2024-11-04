У Латышонка повреждение прямой мышцы бедра. Предварительный срок восстановления – до месяца
«Зенит» сообщил о характере травмы Евгения Латышонка.
Голкипер «Зенита» получил травму в матче с махачкалинским «Динамо» (2:1) в 14-м туре Мир РПЛ, выбивая мяч в одном из эпизодов 1-го тайма. Вместо него на поле вышел Денис Адамов.
«По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение прямой мышцы левого бедра.
По предварительной информации срок восстановления составит до четырех недель», – говорится в телеграм-канале «Зенита».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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