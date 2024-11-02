Адамов о травме Латышонка: «Момент не видел, ко мне тренер подбежал: «Давай переодевайся». «Зенит» закончил игру тяжело, сами себе придумали проблемы»

Денис Адамов прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» Махачкала (2:1).

На 34-й минуте игры голкипер петербургского клуба Евгений Латышонок был заменен из-за травмы, место в воротах занял Адамов.

– Когда вот так врасплох застает выход на поле, насколько это трудно?

– Почему врасплох? Мы всегда готовы к выходу на поле. Если честно, мне не надо много разминаться, чтобы быть готовым выйти на поле. Нужно просто немного потянуться – и я уже готов. Помогло, что на первых минутах было пару моментов, после которых я почувствовал тонус. Дальше уже было все спокойно.

– Насколько тяжелая травма у Латышонка?

– Не знаю. Я не медработник, чтобы оценку давать. Даже не видел момент, ко мне тренер подбежал с такими глазами и говорит: «Давай переодевайся».

– Сразу после замены ты спас ворота после удара Кагермазова. Насколько трудно было?

– Если честно, то нетрудно. Но сейчас на повторе вижу, что был опасный момент. Сложность была не в том, что был какой‑то сумасшедший удар, просто я только вышел на поле и был еще не в тонусе. Обычный момент.

– Насколько гол махачкалинского «Динамо» оказался уязвляющим для вас?

– Не могу сказать, что уязвляющим. Просто обидно, ведь всегда хочется играть на ноль. Опять сами себе придумали проблемы, могли раньше заканчивать эту игру и больше забивать. Как обычно, закончили игру тяжело.

– Натужность этой победы ощущалась? Действительно ли она была такой и как это объяснить?

– После домашней игры с «Локомотивом» (1:1), которая получилась неудачной, нам хотелось выиграть. К тому же еще упустили первое место, что тоже неприятно. Нам нужен был результат, от этого игра была чуть натужной.

– Как «Зенит» относится к тому, что «Краснодар» по букмекерским котировкам является фаворитом РПЛ?

– Мы на это не смотрим. Про это постоянно будут говорить, а наше дело – спокойно работать, – сказал вратарь «Зенита » Денис Адамов .