«Наполи» лидирует в Серии А после 11 туров, «Интер» – 2-й, «Аталанта» – 3-я, «Ювентус» – 5-й, у «Лацио» и «Милана» игра в запасе, «Рома» – 11-я

«Наполи» продолжает лидировать в Серии А.

Команда Антонио Конте в 11-м туре чемпионата Италии уступила «Аталанте» со счетом 0:3. Несмотря на это неаполитанцы сохраняют первую строчку в турнирной таблице. На их счету 25 очков.

Следом идет «Интер », обыгравший «Верону» (1:0), с 24 очками.

Третью строчку делят «Аталанта » и «Фиорентина » – у них по 22 балла. Бергамаски располагаются выше по дополнительным показателям.

«Ювентус » идет на пятом месте, набрав 21 очко. «Лацио» (19) и «Милан » (17), занимающие 6-ю и 7-ю строчки соответственно, имеют игру в запасе.

«Рома» одиннадцатая с 13 очками.

Отметим, что в следующем туре «Интер» сыграет с «Наполи» в Милане.