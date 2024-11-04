«Наполи» лидирует в Серии А после 11 туров, «Интер» – 2-й, «Аталанта» – 3-я, «Ювентус» – 5-й, у «Лацио» и «Милана» игра в запасе, «Рома» – 11-я
«Наполи» продолжает лидировать в Серии А.
Команда Антонио Конте в 11-м туре чемпионата Италии уступила «Аталанте» со счетом 0:3. Несмотря на это неаполитанцы сохраняют первую строчку в турнирной таблице. На их счету 25 очков.
Следом идет «Интер», обыгравший «Верону» (1:0), с 24 очками.
Третью строчку делят «Аталанта» и «Фиорентина» – у них по 22 балла. Бергамаски располагаются выше по дополнительным показателям.
«Ювентус» идет на пятом месте, набрав 21 очко. «Лацио» (19) и «Милан» (17), занимающие 6-ю и 7-ю строчки соответственно, имеют игру в запасе.
«Рома» одиннадцатая с 13 очками.
Отметим, что в следующем туре «Интер» сыграет с «Наполи» в Милане.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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