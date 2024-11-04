Мората о «Золотом мяче» Родри: «Горжусь тем, что испанский футболист на вершине мира. Такие игроки, как он и Бускетс – архитекторы игры сборной»

Альваро Мората рад, что Родри получил «Золотой мяч».

– Я ждал и надеялся, что он выиграет «Золотой мяч». Сегодня Родри на поле – это большой успех для Испании, так же, как и Серджи Бускетс до него. Бускетс также заслуживал «Золотого мяча» – такие игроки не выделяются, как нападающие или вингеры, но они контролируют игру сборной. Они архитекторы нашей игры.

У нас было много качественных игроков на этих позициях, таких как Андрес Иньеста , Давид Сильва , Хави , Хаби Алонсо , Сеск Фабрегас. Теперь игрой команды руководят Ольмо и Фабиан [Руис]. Они берут на себя командование, управляют играми, не теряют мяч и возвращают его. Они феноменальны.

– Заслуживал ли «Золотой мяч» Даниэль Карвахаль?

– Если бы он выиграл «Золотой мяч», я бы отнесся к этому так же. Они оба испанцы и мои товарищи. Я был бы счастлив, если бы Карвахаль выиграл. Мы знакомы с детства. Я горжусь им, его подходом к работе и к жизни. Я был бы рад за него не меньше.

В других командах из разных стран есть игроки, которые тоже заслужили награду, но для меня, как испанца, нет большей гордости, чем видеть испанского игрока на вершине мира, – сказал нападающий «Милана» и сборной Испании.