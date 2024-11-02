Доннарумма о «Золотом мяче»: «Надеюсь, Мбаппе получит его однажды. Он творит историю футбола»
Джанлуиджи Доннарумма надеется, что Килиан Мбаппе выиграет «Золотой мяч» в будущем.
В 2024 году обладателем приза стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
– В понедельник был вручен «Золотой мяч». А кому бы его вручили вы?
– Конечно, тот, кто выиграл, заслужил его больше, чем кто-либо другой, но я большой друг и поклонник Килиана [Мбаппе] и надеюсь, что однажды он сможет получить «Золотой мяч».
Он творит историю футбола и будет продолжать это делать еще много лет, так что я надеюсь, что это случится, – сказал вратарь «ПСЖ».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sportmediaset
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