Доннарумма о «Золотом мяче»: «Надеюсь, Мбаппе получит его однажды. Он творит историю футбола»

Джанлуиджи Доннарумма надеется, что Килиан Мбаппе выиграет «Золотой мяч» в будущем.

В 2024 году обладателем приза стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

– В понедельник был вручен «Золотой мяч». А кому бы его вручили вы?

– Конечно, тот, кто выиграл, заслужил его больше, чем кто-либо другой, но я большой друг и поклонник Килиана [Мбаппе] и надеюсь, что однажды он сможет получить «Золотой мяч».

Он творит историю футбола и будет продолжать это делать еще много лет, так что я надеюсь, что это случится, – сказал вратарь «ПСЖ».