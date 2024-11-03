«Реал» и Винисиус обсудят продление контракта через несколько недель

«Реал» в скором времени обсудит продление контракта с Винисиусом.

По информации Marca, руководство клуба планирует переговорить с окружением игрока через несколько недель.

Нынешний контракт бразильца истекает через два с половиной года, он рассчитан до 2027-го. В 2027-м вингеру исполнится 27 лет, что считается периодом максимальной результативности. В «Реале» готовы «выложить все карты на стол», но управлять процессом будет сам игрок, пишет Marca.

В нынешнем сезоне Винисиус провел 11 матчей в Ла Лиге, забив 5 голов и сделав 4 результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

«Реал» хочет наградить Винисиуса новым контрактом и уже связался с его окружением. Бразилец не будет спешить (Relevo)

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