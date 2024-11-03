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«Барселона» опережает «Реал» на 9 очков, у «Мадрида» матч в запасе

«Барселона» упрочила лидерство в Ла Лиге.

Команда Ханси Флика обыграла «Эспаньол» в 12-м туре чемпионата Испании (3:1).

Каталонцы набрали 33 очка и опережают идущий вторым «Реал» на 9 очков. У мадридцев игра в запасе.

Матч «Валенсия» – «Реал Мадрид» был перенесен в связи с наводнением в провинции Валенсия.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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