«Барселона» опережает «Реал» на 9 очков, у «Мадрида» матч в запасе
«Барселона» упрочила лидерство в Ла Лиге.
Команда Ханси Флика обыграла «Эспаньол» в 12-м туре чемпионата Испании (3:1).
Каталонцы набрали 33 очка и опережают идущий вторым «Реал» на 9 очков. У мадридцев игра в запасе.
Матч «Валенсия» – «Реал Мадрид» был перенесен в связи с наводнением в провинции Валенсия.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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