«Барселона» опережает «Реал» на 9 очков, у «Мадрида» матч в запасе

«Барселона» упрочила лидерство в Ла Лиге.

Команда Ханси Флика обыграла «Эспаньол » в 12-м туре чемпионата Испании (3:1).

Каталонцы набрали 33 очка и опережают идущий вторым «Реал» на 9 очков. У мадридцев игра в запасе.

Матч «Валенсия» – «Реал Мадрид » был перенесен в связи с наводнением в провинции Валенсия.