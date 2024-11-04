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  • «Пляжный мяч Винисиусу!» Фанаты «Барсы» и «Атлетико» насмехались над вингером «Реала», не выигравшим «Золотой мяч», во время матчей Ла Лиги
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«Пляжный мяч Винисиусу!» Фанаты «Барсы» и «Атлетико» насмехались над вингером «Реала», не выигравшим «Золотой мяч», во время матчей Ла Лиги

Фанаты «Барсы» и «Атлетико» поиздевались над Винисиусом из-за «Золотого мяча».

Вингер «Реала» считался фаворитом на приз в 2024 году, однако стал вторым в голосовании. «Золотой мяч» достался полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.

Во время матчей Ла Лиги «Атлетико» – «Лас-Пальмас» (2:0) и «Барселона» – «Эспаньол» (3:1) фанаты «матрасников» и «блауграны» скандировали одну и ту же кричалку: «Пляжный мяч Винисиусу!»

Винисиус узнал, что не берет «ЗМ», сразу после танца. Закатил вечеринку, обещал всем «Ролексы» – а остался с золотым чупа-чупсом

Победа Родри нужнее победы Винисиуса

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
logoВинисиус Жуниор
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