«Пляжный мяч Винисиусу!» Фанаты «Барсы» и «Атлетико» насмехались над вингером «Реала», не выигравшим «Золотой мяч», во время матчей Ла Лиги
Фанаты «Барсы» и «Атлетико» поиздевались над Винисиусом из-за «Золотого мяча».
Вингер «Реала» считался фаворитом на приз в 2024 году, однако стал вторым в голосовании. «Золотой мяч» достался полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.
Во время матчей Ла Лиги «Атлетико» – «Лас-Пальмас» (2:0) и «Барселона» – «Эспаньол» (3:1) фанаты «матрасников» и «блауграны» скандировали одну и ту же кричалку: «Пляжный мяч Винисиусу!»
Винисиус узнал, что не берет «ЗМ», сразу после танца. Закатил вечеринку, обещал всем «Ролексы» – а остался с золотым чупа-чупсом
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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