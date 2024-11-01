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Мостовой – лучший игрок «Зенита» в октябре. У вингера 3+1 в 5 матчах

Андрей Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» в октябре.

Полузащитник петербуржцев победил в голосовании болельщиков в социальных сетях.

В октябре «Зенит» провел 5 официальных матчей: три в Мир РПЛ, два – в Фонбет Кубке России. В четырех из них Мостовой играл в основе, а в кубковом матче с «Факелом» (1:0) вышел на замену сразу после перерыва.

За эти матчи вингер в сумме набрал 3+1 по системе «гол+пас».

С полной статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Зенита»
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