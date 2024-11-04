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«Локо» опроверг интерес к Пруцеву и Зиньковскому: «Ничего реального в очередном вбросе нет» 

В «Локомотиве» опровергли интерес к Данилу Пруцеву и Антону Зиньковскому.

Сообщалось, что на трансферы хавбеков «Спартака» железнодорожники могут выделить 3 млн евро.

«В очередной раз вокруг нашей команды и в целом нашего клуба всплывают «интересные» новости. То сообщают об уходе действующих футболистов, то — по приходу новых. 

Ничего реального в очередном вбросе про то, что «Локомотив» рассматривает приход Пруцева и Зиньковского, нет, для этого нет оснований, — сказал глава пресс‑службы «Локо» Артем Загуменнов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoАнтон Зиньковский
logoДанил Пруцев
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