«Локо» опроверг интерес к Пруцеву и Зиньковскому: «Ничего реального в очередном вбросе нет»
В «Локомотиве» опровергли интерес к Данилу Пруцеву и Антону Зиньковскому.
Сообщалось, что на трансферы хавбеков «Спартака» железнодорожники могут выделить 3 млн евро.
«В очередной раз вокруг нашей команды и в целом нашего клуба всплывают «интересные» новости. То сообщают об уходе действующих футболистов, то — по приходу новых.
Ничего реального в очередном вбросе про то, что «Локомотив» рассматривает приход Пруцева и Зиньковского, нет, для этого нет оснований, — сказал глава пресс‑службы «Локо» Артем Загуменнов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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