«Локо» опроверг интерес к Пруцеву и Зиньковскому: «Ничего реального в очередном вбросе нет» 

В «Локомотиве» опровергли интерес к Данилу Пруцеву и Антону Зиньковскому.

Сообщалось , что на трансферы хавбеков «Спартака » железнодорожники могут выделить 3 млн евро.

«В очередной раз вокруг нашей команды и в целом нашего клуба всплывают «интересные» новости. То сообщают об уходе действующих футболистов, то — по приходу новых.

Ничего реального в очередном вбросе про то, что «Локомотив » рассматривает приход Пруцева и Зиньковского, нет, для этого нет оснований, — сказал глава пресс‑службы «Локо» Артем Загуменнов.