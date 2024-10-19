Агент Андреев предложил «Спартаку» обменять Зиньковского на Пиняева из «Локо» с доплатой от красно-белых (Metaratings)

Агент предложил «Спартаку» обменять Антон Зиньковского на Сергея Пиняева.

Ранее появилась информация , что руководство красно-белых ищет Зиньковскому новую команду и готов отпустить его зимой.

Как сообщает Metaratings, агент Павел Андреев предложил руководству «Спартака » обменять полузащитника на хавбека «Локомотива» Сергея Пиняева с доплатой со стороны красно-белых. Андреев представляет интересы обоих игроков.

В нынешнем сезоне Зиньковский провел 7 матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями. На счету Пиняева 10 матчей за «Локомотив », 1 гол и 2 результативные передачи.

По данным Transfermarkt, разница в рыночной стоимости футболистов составляет 5 миллионов евро.