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Агент Андреев предложил «Спартаку» обменять Зиньковского на Пиняева из «Локо» с доплатой от красно-белых (Metaratings)

Агент предложил «Спартаку» обменять Антон Зиньковского на Сергея Пиняева.

Ранее появилась информация, что руководство красно-белых ищет Зиньковскому новую команду и готов отпустить его зимой. 

Как сообщает Metaratings, агент Павел Андреев предложил руководству «Спартака» обменять полузащитника на хавбека «Локомотива» Сергея Пиняева с доплатой со стороны красно-белых. Андреев представляет интересы обоих игроков. 

В нынешнем сезоне Зиньковский провел 7 матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями. На счету Пиняева 10 матчей за «Локомотив», 1 гол и 2 результативные передачи.

По данным Transfermarkt, разница в рыночной стоимости футболистов составляет 5 миллионов евро.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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Павел Андреев
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