«Спартак» может отдать Пруцева в аренду зимой. Хавбек недоволен игровым временем (Metaratings)

Данил Пруцев может покинуть «Спартак» зимой.

Как сообщает Metaratings.ru, 24-летний полузащитник недоволен своим игровым временем и может рассмотреть возможность ухода из команды в зимнее трансферное окно, если к тому моменту ситуация не изменится.

Красно-белые не хотят продавать футболиста. Наиболее вероятен вариант с арендой.

В текущем сезоне Мир РПЛ Пруцев провел 5 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь .