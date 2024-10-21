«Спартак» может отдать Пруцева в аренду зимой. Хавбек недоволен игровым временем (Metaratings)
Данил Пруцев может покинуть «Спартак» зимой.
Как сообщает Metaratings.ru, 24-летний полузащитник недоволен своим игровым временем и может рассмотреть возможность ухода из команды в зимнее трансферное окно, если к тому моменту ситуация не изменится.
Красно-белые не хотят продавать футболиста. Наиболее вероятен вариант с арендой.
В текущем сезоне Мир РПЛ Пруцев провел 5 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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