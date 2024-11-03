Ван Дейк о Салиба: «В его возрасте я был далек от того, где он сегодня. В этом и заключается прелесть футбола»
Вирджил ван Дейк высоко оценил игру Вилиама Салиба.
О том, какой защитник выделяется сегодня
«Очевидно, Салиба хорошо сейчас выступает».
О том, можно ли сравнить их
«Да, может быть. Если честно, думаю, в том возрасте я был далек от того, где он сегодня. Очевидно, в этом и заключается прелесть футбола», – сказал защитник «Ливерпуля» в интервью с Рио Фердинандом.
Напомним, защитнику «Арсенала» и сборной Франции сейчас 23 года. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Рио Фердинанда
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости