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Ван Дейк о Салиба: «В его возрасте я был далек от того, где он сегодня. В этом и заключается прелесть футбола»

Вирджил ван Дейк высоко оценил игру Вилиама Салиба.

О том, какой защитник выделяется сегодня

«Очевидно, Салиба хорошо сейчас выступает».

О том, можно ли сравнить их

«Да, может быть. Если честно, думаю, в том возрасте я был далек от того, где он сегодня. Очевидно, в этом и заключается прелесть футбола», – сказал защитник «Ливерпуля» в интервью с Рио Фердинандом.

Напомним, защитнику «Арсенала» и сборной Франции сейчас 23 года. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Рио Фердинанда
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