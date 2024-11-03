Ван Дейк о Салиба: «В его возрасте я был далек от того, где он сегодня. В этом и заключается прелесть футбола»

Вирджил ван Дейк высоко оценил игру Вилиама Салиба.

О том, какой защитник выделяется сегодня

«Очевидно, Салиба хорошо сейчас выступает».

О том, можно ли сравнить их

«Да, может быть. Если честно, думаю, в том возрасте я был далек от того, где он сегодня. Очевидно, в этом и заключается прелесть футбола», – сказал защитник «Ливерпуля » в интервью с Рио Фердинандом.

Напомним, защитнику «Арсенала » и сборной Франции сейчас 23 года. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .