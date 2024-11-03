Бруну Фернандеш и Кайседо набрали по 8 фэнтези-очков в матче «МЮ» – «Чесли» (1:1). У обоих первые голы в сезоне
«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Челси» в 10-м туре АПЛ.
Счет открыл полузащитник Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти на 70-й минуте. Через 4 минуты Мойсес Кайседо сравнял.
За игру оба полузащитника набрали по 8 очков в фэнтези-турнире АПЛ (+3 за полный матч, +5 за гол), для обоих голы стали первыми в этом сезоне Премьер-лиги.
После 10-го тура у Фернандеша 36 очков, он 3-й по популярности в МЮ в фэнтези АПЛ (8,36%). Мойсес Кайседо набрал 40 очков, он 7-й по популярности в «Челси» (1,46%).
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
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