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  • Бруну Фернандеш и Кайседо набрали по 8 фэнтези-очков в матче «МЮ» – «Чесли» (1:1). У обоих первые голы в сезоне
Фэнтези
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Бруну Фернандеш и Кайседо набрали по 8 фэнтези-очков в матче «МЮ» – «Чесли» (1:1). У обоих первые голы в сезоне

«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Челси» в 10-м туре АПЛ.

Счет открыл полузащитник Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти на 70-й минуте. Через 4 минуты Мойсес Кайседо сравнял.

За игру оба полузащитника набрали по 8 очков в фэнтези-турнире АПЛ (+3 за полный матч, +5 за гол), для обоих голы стали первыми в этом сезоне Премьер-лиги.

После 10-го тура у Фернандеша 36 очков, он 3-й по популярности в МЮ в фэнтези АПЛ (8,36%). Мойсес Кайседо набрал 40 очков, он 7-й по популярности в «Челси» (1,46%).

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Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе&#8217;&#8216;
logoМанчестер Юнайтед
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoФэнтези
logoБруну Фернандеш
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