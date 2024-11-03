«Оренубрг» не побеждает в 13 матчах РПЛ подряд и идет 16-м. После 2:0 со «Спартаком» – 8 поражений и 5 ничьих

«Оренбург» не побеждает в Мир РПЛ 13 матчей подряд.

Команда Владимира Слишковича уступила «Краснодару » (0:4) в 14-м туре.

На данный момент «Оренбург » одержал только одну победу в текущем чемпионате – над «Спартаком» в 1-м туре (2:0).

После этого оренбуржцы 5 матчей сыграли вничью и проиграли 8. Ранее команду тренировал серб Саша Илич.

Команда идет на последнем, 16-м, месте в турнирной таблице с 8 очками.