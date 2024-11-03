«Барса» забила 3+ гола в 6 матчах подряд
«Барселона» забивает минимум 3 гола за матч на протяжении месяца.
Команда Ханси Флика обыгрывает «Эспаньол» в 12-м туре Ла Лиги (3:0, второй тайм).
Это шестая подряд игра, в которой «Барселона» забивает 3+ гола.
Перед этим три мяча пропустил «Алавес» (3:0), четыре гола – «Бавария» (4:1) и «Реал» (4:0), а также по пять мячей получили «Янг Бойз» (5:0) и «Севилья» (5:1).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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