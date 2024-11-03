Рафинья набрал очки в 6 матчах подряд за «Барсу» – у него 6+5 на этом отрезке. Бразилец по «гол+пас» в Ла Лиге уступает лишь Левандовскому
Рафинья забил седьмой гол в Ла Лиге.
Бразилец удвоил преимущество «Барселоны» в матче с «Эспаньолом» (3:0, первый тайм).
Рафинья набирает результативные очки в шести матчах подряд за каталонский клуб. На этом отрезке, включая матчи Лиги чемпионов, у него 6 голов и 5 голевых передач.
По системе «гол+пас» в Ла Лиге вингер «Барсы» уступает лишь партнеру по команде Роберту Левандовскому. У Рафиньи 13 (7+6), у поляка – 16 (14+2).
Статистику Рафиньи можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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