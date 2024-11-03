Три гола в ворота «Барсы» в дерби с «Эспаньолом» отменили – 2 из-за офсайдов у Каррераса, 1 из-за того, что мяч покинул поле
«Эспаньол» дважды забил «Барселоне» из офсайдов.
Команды встречаются в 12-м туре Ла Лиги (3:1, второй тайм).
На 27-й минуте матча, при счете 2:0 в пользу «Барселоны», хавбек «Эспаньола» Жофре Каррерас сократил разницу в счете, однако после проверки ВАР арбитр Хосе Мунуэра Монтеро отменил гол из-за офсайда.
На 58-й минуте Альваро Техеро забил «Барселоне», но и его гол был отменен из-за положения вне игры – снова у Каррераса.
На 73-й «Эспаньол» опять забил, и снова гол не был засчитан. Хави Пуадо пробил с лета из района вратарской, но перед этим был зафиксирован офсайд у Каррераса, к тому же мяч успел побывать за лицевой линией.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Изображения: кадры из трансляций Sky Sports, beIN Sports
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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