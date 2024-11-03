«Галатасарай» хочет выкупить Осимхена у «Наполи» и готов выделить на это максимум 50 млн евро (Sözcü)
«Галатасарай» хочет выкупить Виктора Осимхена у «Наполи».
По данным Sözcü, турецкий клуб готов потратить на выкуп 25-летнего форварда максимум 50 миллионов евро.
Если «Наполи» и «Галатасарай» договорятся о трансфере, турецкий клуб планирует подписать с Осимхеном 5-летний контракт.
Виктор в этом сезоне забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 7 матчах, выступая за «Галатасарай» на правах аренды.
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