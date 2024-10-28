«Я жду «Золотой мем».

Конфедерация африканского футбола (CAF) назвала номинантов на игрока года. И этот список вызвал критику – в десятку претендентов не попала россыпь звезд.

Сами футболисты тоже высказываются.

Кто в шорт-листе? Игроки «Мамелоди Сандаунс», «Аль-Айна» и «Аль-Холуда»

Один из главных претендентов на награду на месте – вингер «Аталанты» Адемола Лукман , который хет-триком прибил непобедимый «Байер» в финале Лиги Европы и дошел с Нигерией до финала Кубка Африки. Он первый африканец с хет-триком в финале еврокубка. ​И вообще единственный с тремя голами в одноматчевом финале Кубка УЕФА/Лиги Европы. Недавно даже нашелся специалист , готовый отдать Лукману «Золотой мяч»: правда, это тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Заметно, что определяющим в выборе номинантов на этот раз был Кубок Африки.

В шорт-листе партнер Лукмана по сборной Уильям Трост-Эконг : капитан Нигерии забил в финале и был признан лучшим игроком КАН, он защитник и играет за саудовский «Аль-Холуд».

Ивуариец из «Брайтона» Симон Аденгра отдал две голевые в победном финале.

Вратарь Ронуэн Уильямс из «Мамелоди Сандаунс» очень помог ЮАР забрать бронзовые медали (потащил четыре пенальти в четвертьфинальной серии и два в матче за третье место). В 2024-м его признали лучшим кипером Кубка Африки и даже лучшим игроком чемпионата ЮАР, еще номинировали на трофей Яшина (приз лучшему вратарю мира).

Марокканцы Ашраф Хакими («ПСЖ») и Суфьян Раими (эмиратский «Аль-Айн») попали в список за счет бронзы на Олимпиаде. Раими с восемью голами стал лучшим бомбардиром Игр.

В номинантах есть и гвинейский нападающий Серу Гирасси , который в прошлом сезоне Бундеслиги настрелял за «Штутгарт» 28 голов в 28 матчах (уступил только Харри Кейну с 36 мячами).

В десятку претендентов на награду также вошли Амин Гуири («Ренн», Алжир), Эдмонд Тапсоба («Байер», Буркина-Фасо) и Шансель Мбемба («Марсель», ДР Конго).

А вот кто мимо номинации: Салах, Браим, Бонифасе, Джексон, Кудус, Обамеянг

Действующий обладатель награды тоже вне списка – Виктор Осимхен сбавил в прошлом сезоне и теперь временно в «Галатасарае».

В соцсетях возмущения, реагируют и сами футболисты.

«33+18 для клуба и сборной. Все еще недостаточно для номинации на звание игрока года в Африке? Кажется, здесь что-то не так», – пишет аккаунт сайта King Fut об отсутствии в шорт-листе Мо Салаха .

Египтянин с 2017 года регулярно попадал в топ-3 африканских игроков, дважды забирая награду (2017, 2018). В этом году Салах травмировался на старте Кубка Африки – это, похоже, и стало причиной его непопадания в число претендентов.

«Что случилось, CAF», – вопрошает в соцсетях нападающий «Челси» Николас Джексон , поделившись постом инсайдера Фабрицио Романо об отсутствии в номинантах целого ряда звезд.

Джексон только-только забил первый мяч за сборную, еще его недавно назвали игроком сезона в Сенегале. На континенте такого признания пока нет, хотя Николас «умирает на поле ради Африки» – именно так он заявлял осенью, когда ругался с Джоном Оби Микелом.

Лучший бомбардир «Байера» Виктор Бонифасе пришел в комментарии к аккаунту, который перечистил главные достижения нигерийца в прошлом сезоне.

«Выиграл Бундеслигу и Кубок Германии, финалист Лиги Европы, 21+10 в 34 матчах», – написал твиттер Leagues Reporter. Бонифасе саркастично добавил: «Новичок сезона и участник команды сезона [в Бундеслиге]. Но не волнуйтесь, я не играл на Кубке Африки и жду Memes d’Or («Золотые мемы»).

Такой же фразой про Memes d’Or Виктор отреагировал в соцсетях, когда не попал в число номинантов на «Золотой мяч». Похоже, это самоирония игрока, который известен производством странных мемов , поднимающих его популярность в соцсетях.

«Однажды парочка знакомых достала меня – говорили, что важно засветиться в медиа. Я отвечал им, что это не мое, а потом попробовал делать мемы. Не знаю, что двигало мной тогда, – рассказывал Бонифасе. – Было 122 подписчика. Вышел первый пост. Стало почти три тысячи. Конечно, я переживал. Футболист выкладывает мемы, надо стать серьезнее. Но друг посмеялся и попросил еще. Уже на следующий вечер я открыл аккаунт, а там почти 25 тысяч людей, все ждут новых постов».

Сейчас у Бонифасе больше полумиллиона подписчиков, но на игрока года он в 2024-м претендовать не будет. Помешала серьезная травма, из-за которой форвард пропустил несколько месяцев в начале года, в том числе Кубок Африки. А награда лучшему игроку Африки вручается за период с января по октябрь.

Не поспорят за приз также победитель ЛЧ и чемпион Испании Браим Диас , лучший дриблер АПЛ и топ-5 лиг Мохаммед Кудус , лучший бомбардир Лиги Европы (10 голов) и четвертый снайпер Лиги 1 (17) Пьер-Эмерик Обамеянг , лучший бомбардир, игрок и обладатель Лиги конференций (11) Аюб Эль-Кааби .

Церемония вручения наград пройдет 16 декабря в Марракеше (Марокко). В 2023-м с этой премией уже случился скандал: ее бойкотировали президент федерации футбола Алжира Валид Сади и алжирский тренер Абдельхак Беншиха, который сам был в числе претендентов на одну из наград. Причина – отсутствие в номинантах Рияда Мареза (взял в том году требл с «Ман Сити») и клуба «УСМ Алжир».

Теперь вот новые волнения.

Лукман номинирован и на «Золотой мяч». А кто там еще в топ-30?

Фото: Gettyimages.ru /Robert Cianflone, Julian Finney, Lars Baron