Самый красивый гол дня: Осимхен в девятку через себя. Вау!

Виктор Осимхен сделал красоту: забил третий мяч за четыре матча, и это супергол!

В матче с «Антальяспором» на второй добавленной минуте нигерийский форвард разобрался в штрафной. После навеса со стандарта не дергался – позволил защитникам пролететь мимо скакавшего мяча, а сам в прыжке бахнул через себя.

Мяч прилетел в дальнюю девятку. Такое не берется. На сайте «Матча» есть видео .

Это было эффектная точка, «Галатасарай» уже вел 2:0 – так сложился разгром. Виктор дал красоту, ради которой стамбульский клуб его и арендовал.

Как дела у Осимхена: много забивает, еще больше ассистирует и верит, что стоит 100 млн

Пока у Осимхена дела в Турции идут хорошо. В первом же матче сделал ассист, результативные действия есть в каждой игре. За пять матчей уже 3+4. Неплохо на фоне других звезд «Галатасарая», хотя и не такой идеальный старт, как у Чиро Иммобиле в «Бешикташе» (семь голов за семь игр).

В матче против «Касымпаши» 28 сентября Осимхен забил первые мячи за «Галатасарай» – начал с дубля. Но получил травму бедра, пришлось его менять в перерыве. Без него стамбульцы потеряли преимущество в три мяча – и первые очки в сезоне.

Ожидалось, что из-за травмы нигериец выбыл до середины ноября, но в итоге он пропустил всего один тур чемпионата – и уже против «Антальяспора» выскочил на замену, чтобы забить красоту через себя.

Переезд в Турцию никак не сказался на самооценке Виктора: «Я стою больше 100 миллионов евро, потому что в современном футболе мало игроков с такими характеристиками и успехами, как у меня, – говорил Осимхен в начале октября. – Я знаю, какой вклад могу дать. Есть люди, которые не согласны с такой ценой – это нормально, у каждого свое мнение».

«Галатасарай» хочет выкупить Виктора. Но для этого надо рекордно платить

Существует вероятность, что «Галатасарай» уже зимой соберется с финансовыми силами и выкупит Осимхена у «Наполи». Цена вопроса, если верить Corriere dello Sport, 75 млн евро. Прямо сейчас трансферный рекорд чемпионата Турции – у «Фенербахче», этим летом заплатили «Севилье» за Юссефа Эн-Несири чуть меньше 20 млн евро.

Впрочем, и «Челси» давно следит за Виктором, летом тоже вел переговоры с «Наполи» – готов вернуться с большой суммой. Особенно если Осимхен не сбавит и продолжит так много забивать через себя и раздвать передачи.

До январского трансферного окна еще больше двух месяцев. Пока цель нигерийца – догнать и обойти Чиро Иммобиле в гонке бомбардиров.

Что Осимхен забыл в Турции? Вот сага, которая к этому привела

Блог о турецком футболе с регулярными обзорами. Чтобы уследить за всем про Осимхена, Моуринью и Иммобиле

Фото: Gettyimages /Anadolu, Ahmad Mora