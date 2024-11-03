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  • Эктор Бельерин: «Хочу, чтобы в футболе было больше образования и свободы. Футбол – мир мачизма. Кажется, все ждут, когда ты что-то скажешь, чтобы устроить цирк» 
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Эктор Бельерин: «Хочу, чтобы в футболе было больше образования и свободы. Футбол – мир мачизма. Кажется, все ждут, когда ты что-то скажешь, чтобы устроить цирк» 

Эктор Бельерин пожаловался на недостаток свободы и образования в футболе.

«Я бы хотел, чтобы в футболе было больше образования и свободы. В Испании нет такой свободы, чтобы три-четыре игрока могли высказать свое мнение. Мы всегда кого-то преследуем.

Футбол – это мир мачизма. Кажется, все ждут, когда ты что-то скажешь, чтобы устроить цирк. Сети породили насилие, которого раньше не было», – сказал футболист «Бетиса».

Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
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