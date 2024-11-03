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  • Бельерин об уровне жизни в Испании: «Хочу, чтобы люди получали справедливые деньги и имели достойную крышу над головой. Некоторые 30-летние друзья делят квартиру с кем-то. Безумие»
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Бельерин об уровне жизни в Испании: «Хочу, чтобы люди получали справедливые деньги и имели достойную крышу над головой. Некоторые 30-летние друзья делят квартиру с кем-то. Безумие»

Эктор Бельерин высказался на тему уровня жизни в Испании.

«У меня есть друзья-футболисты, художники, инженеры, социальные работники. Это делает меня ближе к социальным реалиям Испании.

Для меня важно, чтобы каждый мог питаться три раза в день, иметь достойную крышу над головой и справедливую зарплату. У меня много друзей в возрасте 30 лет, которые вынуждены делить квартиру [с кем-то] или просить помощи у родственников. Это безумие», – сказал футболист «Бетиса».

Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
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