Бельерин об уровне жизни в Испании: «Хочу, чтобы люди получали справедливые деньги и имели достойную крышу над головой. Некоторые 30-летние друзья делят квартиру с кем-то. Безумие»

Эктор Бельерин высказался на тему уровня жизни в Испании.

«У меня есть друзья-футболисты, художники, инженеры, социальные работники. Это делает меня ближе к социальным реалиям Испании .

Для меня важно, чтобы каждый мог питаться три раза в день, иметь достойную крышу над головой и справедливую зарплату. У меня много друзей в возрасте 30 лет, которые вынуждены делить квартиру [с кем-то] или просить помощи у родственников. Это безумие», – сказал футболист «Бетиса ».