Бельерин об уровне жизни в Испании: «Хочу, чтобы люди получали справедливые деньги и имели достойную крышу над головой. Некоторые 30-летние друзья делят квартиру с кем-то. Безумие»
Эктор Бельерин высказался на тему уровня жизни в Испании.
«У меня есть друзья-футболисты, художники, инженеры, социальные работники. Это делает меня ближе к социальным реалиям Испании.
Для меня важно, чтобы каждый мог питаться три раза в день, иметь достойную крышу над головой и справедливую зарплату. У меня много друзей в возрасте 30 лет, которые вынуждены делить квартиру [с кем-то] или просить помощи у родственников. Это безумие», – сказал футболист «Бетиса».
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
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