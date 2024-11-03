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Сын Симеоне Джулиано забил первый гол за «Атлетико» – «Лас-Пальмасу»

Джулиано Симеоне забил первый гол за «Атлетико».

21-летний форвард забил в матче Ла Лиги против «Лас-Пальмаса».

Для сына главного тренера Диего Симеоне это 11-й матч в составе «Атлетико». У него также был один ассист.

Джулиано ранее выступал за «Атлетико Б», «Алавес» и «Сарагосу».

Опубликовано: Sports
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