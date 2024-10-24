Симеоне о матче с «Лиллем»: «Атлетико» мог выиграть 4:2, но проиграл 1:3. Пенальти не было, арбитр сначала сказал про игру рукой, потом про толчок – когда-нибудь так будет и в нашу пользу, надеюсь»

Диего Симеоне остался недоволен судейством в матче с «Лиллем».

В 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» уступил на своем поле со счетом 1:3.

На 74-й минуте при счете 1:1 итальянский арбитр Марко Гуида назначил пенальти в ворота «матрасников» после падения Бенжамена Андре в борьбе за мяч с Коке. Джонатан Дэвид реализовал 11-метровый и вывел «Лилль » вперед.

– Это прекрасное соревнование. Если команда играет так, как мы в первом тайме, имея шансы победить со счетом 3:0, но выглядит неубедительно, то может произойти то, что случилось после перерыва. Они забили отличный гол и сравняли счет, и я надеюсь, что мы услышим что-то о том, почему был назначен пенальти.

Сначала судья сказал, что это была игра рукой, затем – что Коке толкнул двоих игроков. Счет 1:2 нарушил равновесие. У нас были Хименес, Гризманн , Джулиано [Симеоне], и они оборонялись с тем же успехом, что и в других матчах. Мы могли выиграть со счетом 4:2, но проиграли со счетом 1:3.

– Что думаете о пенальти?

– Его просто не было. Почему он свистнул? Он говорил про игру рукой, а потом – про толчок. Надеюсь, мы сможем что-то узнать. Кто-нибудь из УЕФА может сказать, что судья все понял правильно, а ВАР по какой-то причине не вмешался. Надеюсь, что однажды то же самое произойдет в нашу пользу.

Счет в матче стал 1:2, и нам снова не повезло – как в матче в Лиссабоне, когда мы сыграли плохо, так и сегодня, когда они забили три гола после трех ударов по воротам.

– Все сводится к пенальти?

– До грубейшей ошибки арбитра и ВАР нам не хватало решительности, и мы не смогли реализовать три момента. При хорошей игре и трех-четырех голевых моментах мы были не так решительны, как того требует этот турнир. У нас были моменты, но пенальти изменил ход игры, чего, казалось, не должно было быть.

У нас сложная ситуация в Лиге чемпионов, мы пропустили семь голов в двух матчах. Нам предстоит игра против «ПСЖ», и на данный момент у нас меньше шансов, – сказал главный тренер «Атлетико».