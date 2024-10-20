Симеоне о 3:1: «Леганес» в 1-м тайме оборонялся, как мы в матче с «Реалом». Замены дали «Атлетико» энергию, необходимую в атаке»
Мадридцы выиграли матч 10-го тура Ла Лиги со счетом 3:1.
– Что вы сказали игрокам в перерыве?
– Что они хорошо подготовлены, что мы 15 дней работали, что гол не должен вывести нас из игры, что темп и интенсивность игры нужно повысить.
В первом тайме мы контролировали игру, но не забили, соперники очень хорошо оборонялись. Это было похоже на то, как мы оборонялись против «Реала». Во втором тайме они стали меньше контратаковать, и благодаря заменам у нас появились витамины и энергия, которые необходимы в атакующей игре.
Лино, Родриго [Рикельме], Хулиан [Альварес] и Джулиано [Симеоне] хорошо проявили себя. А Хименес придал нам стабильности.
Я ухожу с удовлетворением от того, что команда выбралась из сложного положения, пропустив первой, и отлично провела второй тайм. Мы смогли скорректировать наш план, добавив в игру то, чего нам не хватало в первом тайме, – сказал Симеоне.
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