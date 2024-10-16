Коло-Муани в «ПСЖ» – мем стоимостью в 95 млн евро

Грусть Артема Денисова.

Что нужно знать о печальном существовании Коло-Муани в «ПСЖ»

У «ПСЖ» только два центрфорварда.

Гонсалу Рамуш тяжело травмировался и исчез уже на 20-й минуте первого матча сезона против «Гавра» (4:1). Остался лишь Рандаль Коло-Муани. Он нормально заменил Рамуша, в конце игры реализовал пенальти.

Но через неделю Коло-Муани не попал в основу на матч с «Монпелье» (6:0). Луис Энрике предпочел играть с ложной девяткой в лице Марко Асенсио.

Так продолжалось четыре матча: Асенсио травмировался и заменился на 39-й минуте против «Жироны». Коло-Муани нормально вышел.

Через пару дней «ПСЖ» играл с «Реймсом» (1:1). Рамуш недоступен, Асенсио недоступен. Коло-Муани получил шанс в основе.

Но есть нюанс.

На скриншоте вы не увидите Коло-Муани, потому что он действовал широко-широко на правом фланге. Там обычно выступает Усман Дембеле, получивший отдых после ЛЧ. А на острие – Дезире Дуэ. Ложная девятка, как Асенсио. Только Дуэ, в отличие от Асенсио, никогда не играл в такой роли. Получилось так себе, а еще Дуэ травмировался.

Через неделю «ПСЖ» играл с «Ренном». Рамуш недоступен, Асенсио недоступен, Дуэ недоступен.

Но Коло-Муани в запасе. На острие Ли Кан Ин – новая ложная девятка. Этот же трюк повторился с «Арсеналом» в ЛЧ. Энрике выпустил Рандаля в основе против «Ниццы» (шок, именно на острие), но убрал уже в перерыве.

Нападающий, за которого год назад «ПСЖ» заплатил 95 млн евро (17-й трансфер по сумме в истории футбола), либо сидит в запасе, либо выходит не на своей позиции. Даже когда у «ПСЖ» раздувается список травмированных.

Кстати, оцените игроков, за которых в истории футбола платили ровно 95 млн евро. Харри Кейн попал в шикарную компанию.

В этом сезоне у Рандаля пока 373 минуты из 810 возможных и два гола (один с пенальти). В прошлом Коло-Муани скопил 9+6 по гол+пас во всех турнирах, появившись лишь в 13 матчах Лиги 1 в основе.

Коло-Муани вообще не подходит Энрике

Две проблемы.

Первая – стилистические расхождения. Энрике – адепт позиционного футбола, культивирующий владение мячом. Коло-Муани крайне опасен на пространстве. У него есть потенциал развиваться и в доминирующих командах, но не настолько стерильных и горизонтальных, как «ПСЖ» Энрике.

Вторая – выбор позиции. Энрике видит Коло-Муани фланговым нападающим, тогда как Рандаль прорвался в элитный футбол как центрфорвард со свободой уходить на фланги. Это принципиально разные амплуа. Коло-Муани сверкал в «Нанте» и «Айнтрахте» именно как подвижный нападающий, стартующий на острие, но способный открываться в широких позициях. Сам Рандаль уточнял, что ему нравится играть в паре нападающих. Энрике загоняет Коло-Муани на боковую.

Почему Энрике не видит Коло-Муани на острие? Потому что все игроки центральной оси в футболе Энрике должны участвовать в командных взаимодействиях. Должны поддерживать комбинации накоротке.

Коло-Муани – вообще не форвард для такого футбола. Он запросто обыгрывается в стенку, но с целью вертикализации игры, резкого перехода вперед, поиска пространства за спинами. Энрике не заинтересован в раскрытии игры по центру.

Одноклубник Коло-Муани в «Нанте» Имран Луза делился впечатлениями от Рандаля в «ПСЖ»: «Команда Энрике подолгу владеет мячом, что не подчеркивает лучших качеств Коло-Муани. Ему нужно взрываться на пространстве».

Риск в футболе Энрике доступен только игрокам фланга, куда Луис и ссылает Коло-Муани. Но Коло-Муани – не Брэдли Барколя и тем более не Усман Дембеле.

Коло-Муани хорош в поиске открываний за спины защитникам. Он может утащить на фланг центрального и расправиться с ним. Но чтобы утащить, нужно стартовать на острие, куда Энрике допускает Коло-Муани только с ультиматумом не дергаться – разве что в глубину к полузащитникам, где Рандаль бесполезен.

Хороший взгляд на ситуацию дал опорник «Вильярреала» Франсис Коклен, смотрящий матчи «ПСЖ»: «Я понимаю систему, которую внедряет Энрике. На позиции форварда он хочет игрока, который всегда будет связан с остальной командой. Коло-Муани не очень эффективен в такой игре, он предлагает другое – его рывки всегда беспокоят защитников, ими он оказывает давление на оборону». К сожалению для Коло-Муани, Энрике не заинтересован в этом.

Ситуацию ухудшает не самая чемпионская менталка Коло-Муани. Он и сам признавал, что не справляется с давлением: «Я не ожидал настолько серьезного давления. После игры я стараюсь не пользоваться телефоном, отгораживаюсь от мира. Я уже увидел слишком многое, это повлияло на меня». Хватало инсайдов, что Коло-Муани недостаточно раскрепощен в коллективе из-за психологических проблем.

Еще Коло-Муани по ходу прошлого сезона спросили, какой вопрос Рандаль задал бы себе на месте журналистов. Вот его рассуждения: «Я бы спросил: «Ты осознаешь, что не оправдываешь ожиданий?» Я бы его ткнул. Я бы обязательно посмотрел ему прямо в глаза, чтобы увидеть, как вопрос ранил его. А ответил бы так: «Я делаю все, что могу, чтобы вернуться в нужное русло. Мне надо обрести уверенность. Если нападающему не хватает уверенности, у него обязательно будут проблемы».

Проблемы ведь не только у Коло-Муани. Рамуш тоже не мечта Энрике: весной, например, тренер не выпустил португальца даже на замену в первом полуфинале против «Дортмунда» (0:1), хотя Гонсалу начал забивать. Но Рамуш все-таки чуть больше подходит Энрике, потому что лучше подыгрывает спиной к воротам.

Зачем «ПСЖ» вообще покупал Коло-Муани за бешеные деньги?

Этим летом «ПСЖ» продал Мануэля Угарте в «МЮ» за 50 млн евро, которого только год назад купил за 60. Стратегический провал объясняется тем, что покупку Угарте из «Спортинга» финализировали еще до назначения Энрике. Тренеру оказался не нужен опорник-разрушитель без хорошего паса.

Но с Коло-Муани эта схема («купили до Энрике, не подошел тренеру») не работает, поскольку Рандаль пришел год назад в трансферный дедлайн. Энрике уже тренировал «ПСЖ».

Возникла старая проблема – хотелки Нассера Аль-Хелайфи. В последнее время президент «ПСЖ» не так влияет на трансферную стратегию, гораздо больше влияния у Энрике и спортивного советника Луиша Кампуша. Но Нассер все равно успевает точечно протолкнуть кандидатов. Коло-Муани – его креатура.

Рандаль со скандалом уходил из «Айнтрахта»: пропустил тренировку и улетел в Париж еще до обсуждения финальных деталей. «ПСЖ» очевидно переплатил. Коло-Муани провел отличный сезон-2022/23, став лучшим игроком Бундеслиги по гол+пас (15+11), показал очевидный потенциал для топ-клуба, но 95 млн евро – это слишком.

К сожалению, еще одна печальная сделка «ПСЖ». Явная переплата – и даже не по запросу тренера, который радикально верит в свои идеи и не подстраивается под новичков. Какой смысл назначать упрямца, как Энрике, и почти за 100 млн привозить игрока, которого Луис даже не просил?

В будущем Коло-Муани хотя бы способен перезагрузиться в новом месте (игра за сборную Франции показывает, что Рандаль не обречен), а «ПСЖ» потратил кучу денег на ненужный актив, игровой пользы мало, так еще и выгодно продать невозможно.

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News / Miguel MEDINA / AFP