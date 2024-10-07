Энрике про 1:1 с «Ниццей»: «В перерыве «ПСЖ» вполне мог сделать пять замен, но я сделал только одну»
Луис Энрике высказался о матче с «Ниццей» (1:1) в 7-м туре Лиги 1.
Главный тренер «ПСЖ» заменил Ли Кан Ина на Рандаля Коло-Муани в перерыве.
«У нас было очень много ошибок. В перерыве я вполне мог сделать пять замен. Без проблем.
Могли выйти пять игроков, но я сделал только одну, и именно эту», – сказал Энрике.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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