Мареска об Энцо и Кайседо: «Из-за трат в 100 млн фунтов на них люди ожидают, что они будут лучшими. Это не их проблема»

Энцо Мареска высказался об Энцо Фернандесе и Мойсесе Кайседо.

«Есть вопросы о том, что Энцо не играет. Раньше задавались вопросы о Кайседо и цене, которую клуб заплатил за него.

Это не проблема Энцо или Мойсеса. Просто потому, что клуб потратил 100 миллионов фунтов стерлингов, люди ожидают, что они будут лучшими игроками», – сказал тренер «Челси ».