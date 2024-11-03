Мареска об Энцо и Кайседо: «Из-за трат в 100 млн фунтов на них люди ожидают, что они будут лучшими. Это не их проблема»
Энцо Мареска высказался об Энцо Фернандесе и Мойсесе Кайседо.
«Есть вопросы о том, что Энцо не играет. Раньше задавались вопросы о Кайседо и цене, которую клуб заплатил за него.
Это не проблема Энцо или Мойсеса. Просто потому, что клуб потратил 100 миллионов фунтов стерлингов, люди ожидают, что они будут лучшими игроками», – сказал тренер «Челси».
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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