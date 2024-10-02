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Месси, Дибала, Пас, Лаутаро, Гарначо, Мак Аллистер и Альварес – в заявке Аргентины на матчи с Венесуэлой и Боливией

Лионель Месси возвращается в сборную Аргентины.

Капитан национальной команды из-за травмы, полученной на Кубке Америки, не был включен в заявку на игры с Чили (6 сентября) и Колумбией (10 сентября) в квалификации ЧМ-2026. На матчи против Венесуэлы (11 октября) и Боливии (16 октября) он вызван.

Тренерский штаб во главе с Лионелем Скалони включил в состав следующих футболистов:

вратари: Вальтер Бенитес (ПСВ), Хуан Муссо («Атлетико»), Херонимо Рульи («Марсель»);

защитники: Гонсало Монтьель («Севилья»), Науэль Молина («Атлетико»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеccелья («Ривер Плейт»), Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Отаменди («Бенфика»), Николас Тальяфико («Лион»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Ривер Плейт»);

полузащитники: Леандро Паредес («Рома»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Энцо Фернандес («Челси»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Николас Гонсалес («Ювентус»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Валентин Карбони («Марсель»), Нико Пас («Комо»);

нападающие: Хулиан Альварес («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Тьяго Альмада («Ботафого»), Пауло Дибала («Рома»), Лионель Месси («Интер Майами»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер сборной Аргентины
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logoМаркос Акунья
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logoКристиан Ромеро
logoНиколас Гонсалес
logoАлексис Мак Аллистер
logoЛисандро Мартинес
Тьяго Альмада
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