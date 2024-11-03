Артета об «Арсенале» без выраженного форварда: «Я люблю своих игроков и не променял бы их ни на кого другого. Мы должны показывать лучшую версию себя каждую неделю»
Микель Артета высказался об отсутствии выраженного нападающего в «Арсенале».
Вчера лондонцы уступили «Ньюкаслу» (0:1) в 10-м туре АПЛ. Сейчас команда с 18 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
«Я люблю своих игроков и не променял бы их ни на кого другого.
После восьми, девяти или десяти матчей в прошлом сезоне мы не говорили о [гонке за титул] и не будем говорить об этом сейчас. Суть в том, как вы реагируете [на поражение]. Мы не найдем правильных слов или ответов, чтобы описать, что чувствуем.
Мы должны выложиться на поле в среду вечером против «Интера». Речь идет о том, чтобы показывать себя наилучшим образом каждую неделю. В этом матче мы были не в лучшей своей версии», – заявил главный тренер «Арсенала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости