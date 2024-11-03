Артета об «Арсенале» без выраженного форварда: «Я люблю своих игроков и не променял бы их ни на кого другого. Мы должны показывать лучшую версию себя каждую неделю»

Микель Артета высказался об отсутствии выраженного нападающего в «Арсенале».

Вчера лондонцы уступили «Ньюкаслу» (0:1) в 10-м туре АПЛ. Сейчас команда с 18 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Я люблю своих игроков и не променял бы их ни на кого другого.

После восьми, девяти или десяти матчей в прошлом сезоне мы не говорили о [гонке за титул] и не будем говорить об этом сейчас. Суть в том, как вы реагируете [на поражение]. Мы не найдем правильных слов или ответов, чтобы описать, что чувствуем.

Мы должны выложиться на поле в среду вечером против «Интера». Речь идет о том, чтобы показывать себя наилучшим образом каждую неделю. В этом матче мы были не в лучшей своей версии», – заявил главный тренер «Арсенала».