Артета о 0:1 с «Ньюкаслом»: «Заслуженное поражение. «Арсенал» начал хорошо и даже доминировал, но после гола был втянут в игру, которую искал соперник»

Микель Артета прокомментировал поражение «Арсенала» от «Ньюкасла» (0:1).

«Мы заслужили поражение сегодня. Думаю, мы начали игру очень хорошо и даже доминировали. Но мы недостаточно хорошо оборонялись в штрафной. Отдаю должное сопернику. Они забили отличный гол после хорошей передачи.

После этого игра изменилась, приходилось играть в другом стиле. Нам нужно было адаптироваться, но мы не смогли это сделать. Я очень разочарован.

Мы оказались втянуты в игру, которую они все время искали, и не смогли играть так, как хотели. У нас было два больших момента – у Микеля [Мерино] был хороший шанс, у Деклана тоже. Мы не смогли отреагировать», – сказал главный тренер «Арсенала » Микель Артета.