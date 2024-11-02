Артета о 0:1 с «Ньюкаслом»: «Гол полностью изменил бы динамику матча. У нас было два или три больших момента, но мы их не реализовали»

Микель Артета указал на слабости «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом» (0:1) .

«Мы очень хорошо начали игру, создали несколько голевых ситуаций и играли так, как хотели. Но при 0:1 ты понимаешь, что нужно действовать иначе. Они стараются вовлечь тебя в определенный рисунок игры, но у нас не хватило инструментов, чтобы стабильно противостоять этому, становиться более опасными и забивать мячи.

Гол полностью изменил бы динамику матча. У нас было два или три больших момента, но мы их не реализовали. Тот уровень стабильности, который нам нужен, чтобы быть более опасными, мы сегодня не показали. Стоит отдать им должное за то, что они делают и как они это делают.

Мы, особенно с мячом, действовали очень нестабильно. Мы недостаточно угрожали воротам и не доставляли мяч в нужные зоны. Нам нужно было находить больше решений, но мы их не нашли. Разница была минимальной. Замены существенно не изменили динамику игры», – сказал главный тренер «Арсенала ».