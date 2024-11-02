Флик об отмене тура Ла Лиги на фоне последствий наводнения: «Я бы отменил, если бы решение зависело от меня. Это трагедия для всей Испании»

Ханс-Дитер Флик не видит смысла в туре Ла Лиге на фоне наводнения в Испании.

В конце октября 2024 года из-за проливных дождей в нескольких районах юго-восточной Испании, включая Валенсию и восточную Андалусию, произошли масштабные наводнения. В результате погибли, по меньшей мере, 205 человек. В королевстве объявили трехдневный траур.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик ответил на вопрос, нужно ли отменить 12-й тур Ла Лиги из-за наводнения. Завтра должен состояться матч каталонцев с «Эспаньолом ».

«Если бы это зависело от меня, возможно, я бы его отменил. Не уверен, как это может повлиять на игроков. У нас есть Ферран, он оттуда. Мы обсуждали это с командой. Нелегко решить, что нужно делать. Мы начали изучать этот вопрос вчера.

Подобное случилось в Германии три года назад – это ужасно. Если мы можем поддержать, мы это сделаем. Но решение остается за Ла Лигой. Если бы я мог принять решение, возможно, я бы это сделал, потому что это трагедия для всей Испании», – сказал Флик.