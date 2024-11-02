«Атлетико» завершил расследование инцидентов между болельщиками и Куртуа на мадридском дерби. 9 членов клуба забанены навсегда, фанатам теперь нельзя скрывать лицо

«Атлетико» завершил расследование происшествий с Тибо Куртуа на мадридском дерби.

Матч «Атлетико» и «Реала» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостановили после того, как фанаты «матрасников» стали бросать предметы в Куртуа – голкипер «Реала » помахал в сторону трибуны рукой, когда в штрафную прилетел первый предмет, подначивая фанатов. Игра была возобновлена спустя 15 минут.

«Атлетико » официально объявил о пожизненном бане 9 членов клуба после инцидентов на дерби.

«На протяжении этого месяца наш отдел безопасности работал над идентификацией участников данных происшествий, просматривая все доступные видеоматериалы и сотрудничая с полицией, завершив этот процесс открытием дела об исключении 9 членов клуба за деяния, классифицированные внутренними правилами клуба как очень серьезные.

Клуб предпринял превентивную меру, временно отказав в продаже билетов на выездные матчи в Севилье, Вике, Париже, Пальма-де-Майорке и Праге для обладателей абонементов, находящихся на трибуне активных болельщиков, пока продолжается расследование», – говорится в сообщении клуба.

Мадридский клуб также внес в свои внутренние правила запрет на использование на стадионе любых предметов или одежды, скрывающих лицо, с целью затруднения идентификации личности.