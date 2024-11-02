Симеоне не видит смысла проводить тур Ла Лиги на фоне последствий наводнения: «Печально, людям очень тяжело. Нам говорят играть, мы играем»
В конце октября 2024 года из-за проливных дождей в нескольких районах юго-восточной Испании, включая Валенсию и восточную Андалусию, произошли масштабные наводнения. В результате погибли, по меньшей мере, 205 человек. В королевстве объявили трехдневный траур.
– Что вы думаете о туре Ла Лиги на фоне наводнения?
– В этом нет никакого смысла. То, что происходит, очень тяжело, трогательно видеть людей, которые вышли на улицы, чтобы помочь. Люди с лопатой и инструментами пытаются помогать друг другу. Это очень хорошо говорит о стране, о людях, и мы хотим помочь везде где можем.
Людям приходится очень тяжело, это очень печально, а нам говорят продолжать [играть], и мы продолжаем, – сказал тренер «Атлетико».
«Валенсия» – «Реал» перенесли из-за кошмарного наводнения. Годовая норма осадков – за несколько часов
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