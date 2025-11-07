  • Спортс
12

Мбемо – лучший футболист АПЛ в октябре. Вингер «МЮ» забил 3 гола и сделал 1 передачу в 3 матчах

Бриан Мбемо – лучший футболист АПЛ в октябре.

Вингер «Манчестер Юнайтед» Бриан Мбемо признан лучшим игроком АПЛ в октябре.

Футболист забил три гола и сделал одну результативную передачу в трех матчах.

На победу в номинации также претендовали Мэтти Кэш («Астон Вилла»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Эли Жуниор Крупи («Борнмут»), Норди Мукиеле («Сандерленд»), Игор Тиаго («Брентфорд»), Юрриен Тимбер («Арсенал»).

Подробную статистику Мбемо в этом сезоне можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АПЛ
logoБриан Мбемо
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
рейтинги
logoБруно Гимараэс
logoЭрлинг Холанд
logoМэтти Кэш
logoИгор Тиаго
logoНорди Мукиеле
logoЭли Жуниор Крупи
logoЮрриен Тимбер
