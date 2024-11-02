Зарема о победе «Спартака»: «От ЦСКА не осталось ничего: ни нападения времен Вагнера и Влашича, ни защиты времен Березуцких и Игнашевича. Допускать бойню – провал судьи»

Зарема Салихова высказалась о победе «Спартака» над ЦСКА (2:0).

В начале второго тайма футболисты устроили потасовку после того, как Матвей Кисляк прыгнул в ноги Эсекиэлю Барко, а Виллиан Роша сбил Манфреда Угальде. Во время стычки Виллиан схватил Наиля Умярова за шею, а Руслан Литвинов хватал бразильца за лицо. Защитник армейцев отмахнулся и кулаком ударил Срджана Бабича в лицо.

Главный арбитр Алексей Сухой сразу удалил Рошу, а Бабичу и Умярову показал по желтой карточке. Затем судья по приглашению ВАР посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего принял решение удалить Литвинова.

«От ЦСКА не осталось ничего: ни красивого нападения времен Вагнера или Влашича , ни железобетонной защиты времен Березуцких и Игнашевича . Зачем все эти иностранцы непонятные на поле.

В целом, по матчу должен выступить Мажич. Понятно, что дерби – всегда эмоция, но допускать бойню на поле – это провал арбитра», – сказала супруга бывшего президента «Спартака » Леонида Федуна.