Зарема о победе «Спартака»: «От ЦСКА не осталось ничего: ни нападения времен Вагнера и Влашича, ни защиты времен Березуцких и Игнашевича. Допускать бойню – провал судьи»
В начале второго тайма футболисты устроили потасовку после того, как Матвей Кисляк прыгнул в ноги Эсекиэлю Барко, а Виллиан Роша сбил Манфреда Угальде. Во время стычки Виллиан схватил Наиля Умярова за шею, а Руслан Литвинов хватал бразильца за лицо. Защитник армейцев отмахнулся и кулаком ударил Срджана Бабича в лицо.
Главный арбитр Алексей Сухой сразу удалил Рошу, а Бабичу и Умярову показал по желтой карточке. Затем судья по приглашению ВАР посмотрел повтор эпизода на мониторе, после чего принял решение удалить Литвинова.
«От ЦСКА не осталось ничего: ни красивого нападения времен Вагнера или Влашича, ни железобетонной защиты времен Березуцких и Игнашевича. Зачем все эти иностранцы непонятные на поле.
В целом, по матчу должен выступить Мажич. Понятно, что дерби – всегда эмоция, но допускать бойню на поле – это провал арбитра», – сказала супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна.
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