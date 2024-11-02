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  • Мостовой о 2:1 с «Динамо» Махачкала: «У «Зенита» не самая хорошая игра, но побеждаем. 2:0 – скользкий счет, в раздевалке обсуждали это»
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Мостовой о 2:1 с «Динамо» Махачкала: «У «Зенита» не самая хорошая игра, но побеждаем. 2:0 – скользкий счет, в раздевалке обсуждали это»

Андрей Мостовой высказался о победе «Зенита» над «Динамо» Махачкала (2:1).

– Часто вы с партнерами меняетесь флангами, это тренерское задание?

– Да нет, это классические футбольные моменты, когда фланговые игроки могут меняться позициями. Например, я справа могу сыграть тоже.

– У Махачкалы были моменты в концовках таймов, с чем это связываете?

– По первому тайму казалось, что наша игра должна быть. Но 2:0 – скользкий счет, в раздевалке обсуждали это. Может быть, расслабились, игра нервная, так не нужно действовать.

– Можно ли сказать, что на этом отрезке у Мостового «пруха»?

– Не хотел бы что‑то заранее говорить, как складывается – слава богу. У нас, может быть, не самая хорошая игра, но выигрываем, берем очки с командами из нижней части таблицы, – сказал полузащитник «Зенита».

Мостовой – лучший игрок «Зенита» в октябре. У вингера 3+1 в 5 матчах

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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logoпремьер-лига Россия
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logoДинамо Махачкала
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