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Лапочкин о судействе Карасева в матче «Зенита» и «Локо»: «Игра вышла из-под контроля арбитра и превратилась в бойню. Батраков заслуживал вторую желтую, на мой взгляд»

Сергей Лапочкин оценил судейство Сергея Карасева в матче «Зенит» – «Локомотив».

Встреча команд в 13-м туре Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1.

– Как относитесь к разговорам о том, что Сергей Карасев периодически выпускал нити игры из своих рук?

– К сожалению, это был не очень удачный матч Сергея. Уже на первой‑второй минуте он мог показывать Баринову и Воробьеву желтые карточки. Но тактика изначально этого не делать привела к тому, что игра превратилась в бойню. Потом был момент, когда надо было Мостовому карточку показывать. Во втором тайме в убойной зоне не был зафиксирован фол против Батракова. Таких моментов набралось очень много. В общем, игра вышла из‑под контроля арбитра.

– Один из самых обсуждаемых моментов, должен ли был получить вторую желтую карточку Батраков.

– Игрок бежит на большой скорости и бьет соперника по ноге. Это всегда желтая карточка. Да, в этой игре она была бы у него второй. И кто‑то, может быть, скажет, что для такого матча это слишком простая вторая желтая. Но зачем распыляться? Если это карточка, то ее надо показывать. А если при этом она вторая – это проблема игрока. На мой взгляд, карточки игрок заслуживал.

– То есть опять возникает вопрос трактовок?

– Очень большая серая зона, когда можно показывать карточки, а когда не показывать. В итоге после игры было много недовольных, потому что никто не понимал, какова принципиальная линия в данной конкретной игре. Вообще не предъявлять желтых? Но ведь в каких‑то эпизодах карточки все же показывались. Однако непоследовательность Карасева и все что происходило на поле, привело к тому, что случилось, – сказал бывший арбитр ФИФА.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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