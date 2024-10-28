Андрей Мостовой о том, что «Зенит» не выигрывает у прямых конкурентов: «Уже не случайность, больше на тенденцию похоже. Ничья с «Локо» – стопроцентное удивление»
В 13-м туре Мир РПЛ команда из Санкт-Петербурга сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1).
– После игры с «Локомотивом» вы отметили, что в последнее время «Зенит» не выигрывает матчи у прямых конкурентов. Почему, как вам кажется?
– Пока не могу ответить. Причем это уже не случайность, больше на тенденцию похоже.
У «Динамо», да, выиграли, но благодаря тому, что отбили пенальти в концовке. С ЦСКА в Москве не очень хорошо играли, хоть и взяли три очка. Со «Спартаком» – невнятно и ничейная игра. Теперь вот ничья с «Локо».
Тяжело пока конкретно сказать, в чем тут дело. Настрой есть, ребята практически те же в команде. С этим надо нам всем разбираться.
– В игре с «Локо» надо было забивать второй гол, и тогда было бы все ясно?
– Безусловно. Но, если честно, для меня ничья – стопроцентное удивление. Был уверен, что добьемся положительного результата, – сказал полузащитник «Зенита».
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