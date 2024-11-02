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  • Семак о 2:1 с «Динамо» Махачкала: «У «Зенита» было много моментов, нужно качественнее играть в завершении. Из-за травм не сделали замены, которые хотели»
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Семак о 2:1 с «Динамо» Махачкала: «У «Зенита» было много моментов, нужно качественнее играть в завершении. Из-за травм не сделали замены, которые хотели»

Сергей Семак подвел итоги игры с «Динамо» Махачкала.

«Зенит» одержал победу со счетом 2:1 в матче 14-го тура Мир РПЛ

«За исключением, может быть, начала матча, где мы себе организовали пару моментов, в остальном в обороне сыграли нормально. Что касается атаки, конечно, реализация сегодня нас подвела, много моментов было.

Вместо того, чтобы уверенно довести матч до победы, учитывая, что мы уже вели 2:0 во втором тайме, пропустили мяч со стандарта и, конечно, он повлиял на ход матча, больше стало нервозности.

И у нас в завершении не хватало более правильных решений. Было много моментов, подходов, нужно было больше забивать и качественнее играть в завершении. В остальном, в принципе, нормальная игра.

Поздравляю ребят с победой, будем готовиться к следующим матчам. Сейчас у нас в Кубке и чемпионате матчи с «Ахматом». К сожалению, повреждения, которые получили ребята, не позволили нам сделать те замены, которые хотелось бы.

Плюс мы два коридора на замены использовали, две вынужденные замены. Ждали по последней замене. Хотелось немножко другим дать сыграть, но не получилось сегодня», – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Зенита»
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