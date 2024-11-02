«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге – 7 побед, 2 ничьих. Команда Компани лидирует в чемпионате
У «Бавария» нет поражений в текущем сезоне чемпионата Германии.
Сегодня команда под руководством Венсана Компани победила «Унион» в 9-м туре чемпионата Германии – 3:0.
Мюнхенский клуб занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 23 очков – на его счету 7 побед и 2 ничьих. «Бавария» на 3 очка опережает «РБ Лейпциг», у которого матч в запасе.
В следующем туре Бундеслиги «Бавария» отправится на выезд к «Санкт-Паули».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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