«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге – 7 побед, 2 ничьих. Команда Компани лидирует в чемпионате

У «Бавария» нет поражений в текущем сезоне чемпионата Германии.

Сегодня команда под руководством Венсана Компани победила «Унион » в 9-м туре чемпионата Германии – 3:0.

Мюнхенский клуб занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 23 очков – на его счету 7 побед и 2 ничьих. «Бавария » на 3 очка опережает «РБ Лейпциг », у которого матч в запасе.

В следующем туре Бундеслиги «Бавария» отправится на выезд к «Санкт-Паули».